Путин съел любимый пломбир на МАКС-2021

Президент России Владимир Путин съел любимый пломбир на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, сообщает РИА «Новости».

На записи видно, что стаканчики «Коровка из Кореновки» принесли в розовом кейсе. Их предложили сначала главе государства, а затем всем, кто смотрел вместе с ним полеты.

Прежде чем открыть мороженое, президент изучил упаковку.

На авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском Путин угощал турецкого коллегу Тайипа Эрдогана именно этим мороженым.

Ранее Владимир Путин в ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2021 увидел новейший военный истребитель — легкий тактический однодвигательный самолет «Сухой», а также другие образцы авиационной техники.

20 июля президент России принял участие в церемонии открытия 15-го авиационно-космического салона МАКС-2021 в подмосковном Жуковском, где осмотрел передовые образцы российской авиатехники, а также провел совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.

В авиакосмическом салоне МАКС-2021 планирует поучаствовать 291 зарубежная компания из 56 стран. Мероприятие будет проходить с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.