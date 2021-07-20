Лукашенко заявил, что Белоруссия не обязана защищать ЕС от притока мигрантов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона не обязана защищать страны Евросоюза от притока нелегальных мигрантов в условиях, когда ЕС ввел санкции, негативно влияющие на экономику республики. Об этом сообщает «БелТА».

«Против нас ввели санкции и нас упрекают в том, что Лукашенко способствует нелегальной миграции. <…> Они нас душат, а мы их будем защищать? Слушайте, не наивно ли это? Это не наивно, это уже безумно», — отметил глава государства.

По словам Лукашенко, возможно, в ЕС хотят, чтобы в Белоруссии в пять раз увеличили органы пограничной службы, пограничные войска и вывели их на границу, однако не ясно, кто это оплатит.

«В условиях удушения нашего народа и нашего государства, кто будет платить?» — добавил он.

Ранее белорусский президент заявил, что в Литве действуют преступные группировки, которые за деньги привозят в страну нелегальных мигрантов.

До этого Польша пригрозила, что ЕС может ввести санкции в отношении Белоруссии за наплыв мигрантов в Литву. Отмечалось, что с начала года в Литве задержаны 1 676 нелегальных мигрантов из Азии, въехавших в республику через границу с Белоруссией. Это в 20 раз больше по сравнению с показателями прошлых лет. Евросоюз объявил, что направит дополнительные силы в Литву для усиления контроля над границей страны с Белоруссией.