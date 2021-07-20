Песков отказался говорить о возможном назначении Яновского в администрацию президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать планы по возможному назначению освобожденного от должности заместителя министра энергетики Анатолия Яновского в администрацию главы государства.

«Традиционно мы не анонсируем кадровые назначения. Если такое назначение состоится, то, естественно, соответствующий документ будет опубликован», — заявил представитель Кремля.

19 июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра энергетики Анатолия Яновского в связи с переходом на другую работу. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник, Яновский может быть назначен помощником руководителя администрации президента.

Яновский занимал пост замглавы Минэнерго с 2000 по 2004 год и с 2008 по 2021 год.