Поклонская допустила свое возвращение на пост прокурора Крыма

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская во время онлайн-брифинга заявила, что могла бы представить себя вновь в должности прокурора республики. Об этом сообщает ТАСС.

«100% я не буду министром в Республике Крым. Буквально вчера мне это предрекли и назначали на должность министра экологии. Это все неправда, это все сплетни и слухи», — сказала политик.

Поклонская выразила уверенность в том, что крымчане поддержали бы ее желание вновь стать прокурором.

Депутат при этом не стала говорить, где она будет работать после истечения своих полномочий, и подчеркнула, что по своему желанию приняла решение не баллотироваться в Госдуму восьмого созыва.

В конце мая Наталья Поклонская подала заявление о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России». Подробностями о своем новом месте работы она пока не делилась, лишь заявляла, что продолжит работать во благо Крыма.

Ранее Поклонская рассказала о своих впечатлениях от работы в Госдуме.