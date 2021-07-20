Суд Киева перенес рассмотрение жалобы Медведчука на продление домашнего ареста

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции на продление срока домашнего ареста на два месяца главе политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку на 30 июля. Об этом сообщает телеканал «Первый независимый».

«Суд взял время, чтобы все смогли изучить материалы дела», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева продлил срок круглосуточного домашнего ареста главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука до 7 сентября.

В мае суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест. Его подозревают в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, ему инкриминируют «посягательство на нарушение обычаев войны». По этому делу проходит и соратник Медведчука по партии Тарас Козак. Всего политикам может грозить до 15 лет лишения свободы.

Медведчук не согласен с предъявленными обвинениями, заверяя, что это связано с политическим преследованием.