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Депутат Рады оскорбил соратника Зеленского из-за издевательства над русскими

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Global Look Press

Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович резко высказался в адрес члена фракции «Слуга народа» Олега Семинского после его комментария в адрес русскоязычных жителей Украины. Его слова приводятся на сайте партии.

«Такое просто невозможно, но власть сама это подтвердила — один идиот заявил, что «наконец-то все, кто разговаривает на русском языке, лишены всяких гражданских прав», — заявил Рабинович.

Ранее Семинский написал в Facebook, что русские жители страны лишатся всех прав человека после того, как на Украине приняли закон о «коренных народах». Затем он удалил этот пост, однако главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев опубликовал в своем Telegram-канале скриншот с этим постом.

В своем заявлении Рабинович также добавил, что партия собирается обратиться в суд на Семинского после его высказывания.

Ранее Верховная рада приняла скандальный закон о коренных народах Украины. Русские в нем не значатся, только крымские татары, крымчаки и караимы. Коренные народы защищаются от лишения признаков этнической принадлежности, культурных ценностей и принудительной ассимиляции. Украинские власти утверждают, что у русских есть свое государство, в том числе поэтому им ничего якобы не грозит.

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