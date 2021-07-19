На Украине напали на офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

Неизвестные разбили окна и разрисовали стены офиса украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Мариуполе. Об этом сообщили на сайте политической организации.

В публикации отметили, что уже привыкли к «нападениям и актам вандализма».

«Разбиты окна, стены исписаны оскорбительными надписями и угрозами. С момента избрания членов партии в Мариупольский горсовет это уже седьмое нападение», — говорится в сообщении.

Руководитель фракции Владимир Клименко отметил, что представители партии продолжат отстаивать интересы мариупольцев, чтобы «защитить и поддержать каждого, кто в этом нуждается».

В сообщении говорится, что по каждому нападению на общественную приемную уже написаны заявления в полицию.

Ранее в украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявили, что президент Украины Владимира Зеленского проводит антиконституционную, антисоциальную и антинародную политику.

Представители партии отметили, что Конституция Украины находится в опасности. По ее словам, Зеленский, открыто злоупотребляющий своим служебным положением, игнорирует ее.