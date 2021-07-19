Следующим генсеком НАТО может стать женщина

Преемником генерального секретаря НАТО Йенса Стотенберга может стать одна из трех женщин-политиков из стран Восточной Европы. Об этом пишет Politico.

Срок мандата норвежца Йенса Стотенберга истекает 30 сентября 2022 года. Издание отмечает, что обсуждение преемника нынешнего генсека НАТО уже началось в штаб-квартире организации.

Стать будущей руководительницей НАТО могут бывшие президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте или действующий глава Эстонии Керсти Кальюлайд. Одну из них в качестве кандидата на пост 14-го генсека НАТО представят в конце весны или начале лета 2022 года.

Ранее министры иностранных дел стран НАТО обсудили в Брюсселе возможные реформы блока. В рамках двухдневной встречи, начавшейся во вторник, был представлен экспертный доклад «НАТО-2030: Единство в новой эре». На онлайн-встрече главы МИД государств-участников альянса также обсуждали, как подготовить НАТО к вызовам будущего, а также поднимали тему России и ситуацию в Афганистане.

На встрече Столтенберг заявил, что группа, разработавшая программы реформ альянса с целью его «дальнейшей адаптации» изменяющимся глобальным условиям, завершила свою работу и представила свои предложения по изменениям в работе военного блока.