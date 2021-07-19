Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из ЕC

У Польши нет намерений выйти из Евросоюза, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет никакого риска Polexit. Это своего рода политическая фантазия. Здесь нет ни риска, никаких намерений», — сказал Моравецкий, комментируя опасения наблюдателей по поводу выхода страны из ЕС.

Политик подчеркнул, что подобная идея является «своего рода политической эмоцией», которую противники и оппоненты страны пытаются возбудить.

«Лучшей политикой в отношении Евросоюза является еврореализм. Это такая политика, которая с одной стороны предусматривает очень однозначную защиту наших интересов, но также и оборону по тем вопросам, на которые мы не соглашались, входя в Евросоюз и на передачу компетенций Евросоюзу», — резюмировал Моравецкий.

Ранее стало известно, что Евросоюз счел отказ Польши реформировать суды противоречащим европейскому праву. Также сообщалось, что Еврокомиссия пригрозила Польше и Венгрии судом из-за ситуации с ЛГБТ.

Конфликты в отношениях между Польшей и Европейским союзом начались, когда к власти в Варшаве пришли консерваторы из партии «Право и справедливость». В 2017 году они начали проводить масштабную реформу судебной системы. Против этого выступила оппозиция, заявив, что действующие власти пытаются подстроить судебную систему под себя. Начались акции протеста, однако власти своего решения не изменили.