Украинского генерала рассмешила реакция Зеленского на статью Путина

Бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что реакция президента Украины Владимира Зеленского на статью российского коллеги Владимира Путина «О единстве украинского и русского народов» выглядела недостойно. Об этом сообщает Politeka.

«Ответили мы на эту статью смешно — президент Зеленский начал рассказывать, что у Путина есть время. <…> Путин показывает свое величие, президент Зеленский, к сожалению, показывает, так сказать, невысокий уровень», — сказал он.

По словам Маломужа, украинские власти сделали значительно меньше для формирования государственности, чем их коллеги из России.

«Путин <…> формирует гуманитарный посыл, который может активно влиять на некоторых людей на Украине — с пророссийскими взглядами, с какими-нибудь симпатиями к СССР, к славянскому единству, к православию, например. Это тот формат, который может быть сегодня объединяющим», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на данный момент не прочитал полностью статью российского лидера Владимира Путина «О единстве украинского и русского народов» из-за нехватки времени, однако пообещал, что Киев «подумает» над ответом после прочтения.