Песков уточнил, предлагал ли Путин помощь Байдену по афганскому направлению

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, предлагал ли российский лидер Владимир Путин своему американскому коллеге помощь по афганскому направлению в ходе саммита в Женеве 16 июня.

17 июля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Путин предлагал Байдену в Женеве скоординировать действия по Афганистану. Отмечалось, что российский президент выступил с инициативой задействовать военные базы в Таджикистане и Киргизии для контроля ситуации на афганской территории.

«Тема Афганистана, тема вывода американских войск и тема роста нестабильности в этой стране действительно затрагивались в ходе женевского саммита», — сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию об использовании военных баз в Таджикистане и Киргизии.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.