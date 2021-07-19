РБК: Мишустин назначит вице-премьеров кураторами федеральных округов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил вице-премьеров в качестве кураторов федеральных округов страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Согласно распоряжению, вице-премьеры теперь будут нести ответственность за социально-экономическое развитие регионов во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

По данным агентства, за Центральный федеральный округ будет отвечать Дмитрий Григоренко, курирующий работу Минфина РФ.

Виктория Абрамченко, отвечающая в правительстве за недропользование, лесное хозяйство и экологию, станет куратором Сибирского федерального округа, что, по словам источников, «позволит подходить к работе по этим направлениям комплексно», так как в этом регионе «сосредоточены основные топливно-энергетические и лесные богатства, но остро стоит вопрос сохранения экологического баланса».

Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая за здравоохранение и образование, будет ответственной за Северо-Западный федеральный округ, а Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока. По словам одного из источников, ранее он занимался Северно-Кавказским регионом, Арктикой и был «объективно перегружен».

Уральский федеральный округ будет курировать Юрий Борисов, отвечающий в правительстве за промышленность и оборонный комплекс, а вице-премьер по ТЭК Александр Новак будет отвечать за Северный Кавказ.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий сейчас в правительстве Крым, будет отвечать за Южный федеральный округ. Источники связывают это с тем, что развитие туристического потенциала региона связано со строительством и инфраструктурой, в том числе транспортной.

Куратором Приволжского федерального округа станет Дмитрий Чернышенко, отвечающий в правительстве за цифровую трансформацию, инновации и технологическое развитие. Как считает источник агентства, это назначение связано с тем, что на регион «приходится около половины объема российского экспорта технологий, сосредоточена треть инновационно-активных предприятий».

Ранее президент России Владимир Путин призвал губернаторов проводить «прямые линии» с жителями не реже раза в год, поскольку такое общение важно для «выборки наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан».