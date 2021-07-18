Пушков отреагировал на решение СБУ вызвать Шойгу в Мариуполь

Член Совета Федерации России Алексей Пушков иронично прокомментировал новость о вызове министра обороны Сергея Шойгу на Украину. Об этом говорится в Telegram-канале сенатора.

Сообщалось, что СБУ вызвала Шойгу на следственные действия в Мариуполь 20 июля.

«В Киеве живут в собственной виртуальной реальности. В этой придуманной реальности они назначают каких-то людей руководить Крымом, выселяют оттуда 500 тысяч русских, возносят украинский флаг над Севастополем, провозглашают Айвазовского «украинским художником», вызывают в прокуратуру Сергея Шойгу и Константина Малофеева на «следственные действия»...» — написал Пушков.

По его словам, украинская сторона «на полном серьезе требует», чтобы россияне приехали в Мариуполь.

«Словом, занимаются бурной имитацией некой политики при ее полном отсутствии», — заключил российский сенатор.

Это не первый случай, когда Служба безопасности Украины пытается вызвать россиян для проведения следственных мероприятий. В августе 2016 года бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял о намерении арестовать Шойгу и еще 17 других высокопоставленных россиян.

Этой зимой СБУ заявила, что она якобы разоблачила агентурную сеть ФСБ России.