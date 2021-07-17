Захарова заявила, что США «забыли» о мандате Совбеза ООН в Афганистане

События в Афганистане не являются логически завершенной американской операцией, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«США и.. те страны, которые входили в коалицию [Международных сил содействия безопасности], ни разу не пришли в Совбез и ни разу не отчитались о том, что они делают. Поэтому это не логическое завершение операции», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она отметила, что это была не американская кампания, а мандат Совета Безопасности ООН, выданный коалиции, которую возглавляли Соединенные Штаты.

Военные США находились в Афганистане с 2001 года, их ввели в страну при Джордже Буше-младшем в рамках противостояния движению «Талибан (организация запрещена в России)». Международные силы содействия безопасности в Афганистане (ISAF) действуют в соответствии с резолюцией Совбеза ООН от 20 декабря 2001 года.

Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена через несколько месяцев после начала кампании США и их союзников.

В 2020 году США и движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о перемирии впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября. Администрация нового президента Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Ранее военнослужащие ВС США покинули крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм, не предупредив об этом новое руководство военного объекта из афганских сил безопасности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вывод американских войск из Афганистана, заявил, что миссия Вашингтона провалилась.