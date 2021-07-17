Постпред России заявил о попытках группы стран «удержать на плаву» тему Навального

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин сообщил, что определенная группа стран пытается «удержать на плаву» тему Алексея Навального. Слова постпреда приводит ТАСС.

«Наверное, боятся, что с течением времени все это забудется, никто вспоминать не будет», — заявил Шульгин.

По его словам, технический секретариат ОЗХО не дал никаких комментариев относительно нестыковок в докладе по инциденту с Навальным.

Ранее Шульгин сообщил, что российская сторона будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным при том, что до этого были названы другие даты их поездки.

В августе прошлого года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. Врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ. Впоследствии Навального перевезли в Германию, где немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.