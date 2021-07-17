CNN: прокуратура Нью-Йорка добивается показаний в отношении Трампа от его экс-телохранителя

Нью-йоркская прокуратура добивается показаний в отношении бывшего президента США Дональда Трампа от экс-телохранителя главы государства, передает телеканал CNN.

Как сообщается, дачи показаний добиваются от Мэттью Каламари, который на протяжении многих лет работал личным телохранителем политика и в настоящее время входит в ближайшее окружение политика. В настоящее время он занимает должность операционного директором компании Trump Organization, которая принадлежит Трампу.

По данным канала, следователи «оказывают давление на Каламари с тем, чтобы вынудить его сотрудничать». В отношении него ведется расследование.

Адвокат Каламари в свою очередь заявил, что его клиент не имеет отношения к финансовой стороне работы Trump Organization и не может помочь следствию.

Ранее прокуратура Нью-Йорка обвинила компанию Trump Organization и ее финансового директора Аллен Вайссельберга в нарушении налогового законодательства.

По данным ведомства, компания искусственно завышала стоимость активов для того, чтобы получить новые кредиты. Дело было открыто после того, как бывший юрист Трампа Майкл Коэн открыто заявил о том, что Trump Organization часто прибегала к подобной практике.