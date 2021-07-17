В Белом доме затруднились ответить о встречах Тихановской с представителями США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, запланированы ли у представителей США встречи с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, передает РИА «Новости».

Представитель американской администрации, комментируя вопрос журналистов о визите Тихановской в Соединенные Штаты, заявила, что не обладает какой-либо информации по данной теме и попросила вернуться к ней после позже.

Ранее стало известно, что Тихановская 18 июля отправится с рабочим визитом в США. Как сообщалось ее Telegram-канале, политик посетит Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорнию.