Трамп опроверг информацию о планируемом госперевороте после выборов президента США

Бывший президент США Дональд Трамп никогда не планировал привлекать военных для сохранения своей власти после проигрыша на прошлогодних выборах главы Соединенных Штатов. Об этом говорится в распространенном заявлении политика, передает ТАСС.

«И хотя <…> многие люди говорили о том, что мы должны задействовать военных, я никогда об этом не думал <…>. Так что не было ни переворота, ни разговора о нем, это все пустая болтовня сочинителей лживых новостей и одного генерала, который не имеет об этом никакого понятия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Трамп после поражения на президентских выборах планировал госпереворот.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли опасался, что бывший президент страны может предпринять попытку государственного переворота после неудачи на выборах. Об этом говорится в книге журналистов The Washington Post Кэрол Леонниг и Филипа Ракера.