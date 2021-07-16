США обвинили Россию в попытках «опорочить» западные вакцины от COVID-19

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки со ссылкой на данные Госдепартамента обвинила Россию и Китай в попытках «очернить» западные вакцины от коронавируса для продвижения своих препаратов. Об этом она заявила в ходе брифинга.

По ее словам, якобы распространяемая Москвой и Пекином информация создает у людей представление, что мРНК вакцины не прошли необходимые испытания и прививаться ими рискованно.

«Это не просто конкуренция вакцин: риск и воздействие заключаются в том, что данный вид дезинформации сводится к преувеличению побочных эффектов от западных вакцин», — заявила Псаки.

Кроме того, она обвинила Китай в дезинформации о том, что Вашингтон не дает другим странам доступ к лечению от коронавирусной инфекции.

«Китай также предполагает, что США запасают лекарства от COVID-19 и не дают другим странам приобретать вакцины, несмотря на доказательства обратного», — отметила представитель Белого дома.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва никак не влияет на проблемы Запада с вакцинами от коронавирусной инфекции и, наоборот, настроена на открытое и деполитизированное взаимодействие с партнерами в вопросах поставки прививок.