Представитель Лукашенко опровергла слухи об ухудшении его здоровья

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт опровергла информацию о проблемах со здоровьем у главы государства Александра Лукашенко. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

«Для того чтобы понять, что у Александра Григорьевича все прекрасно со здоровьем, не нужно даже звонить его пресс-секретарю. Вчера он со всеми вместе: с гостями из России, из Украины и при полном зале зрителей — досмотрел открытие «Славянского базара», после чего убыл в Минск. Рабочая командировка закончена. Это видело огромное количество людей», — подчеркнула она.

Также Эйсмонт отметила, что на подобные фэйки уже давно не стоит обращать внимание, а «распространяющие слухи о здоровье главы Белоруссии в очередной раз дискредитируют сами себя».

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на фестивале «Славянский базар» в Витебске Лукашенко стало плохо и борт с ним срочно вылетел в Минск.

До этого президент заявил, что не будет прививаться от COVID-19.