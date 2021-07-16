Задержанный в Гаити после убийства президента американец строил план прихода к власти

Задержанный в Гаити гражданин США Кристиан Эмманюэль Санон, которого местные правоохранительные органы подозревают в координации операции по убийству президента республики Жовенеля Моиза, строил планы прихода к власти в этой стране и формировал «личную охрану», которая должна была следить за его безопасностью в ходе осуществления этой операции. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на документы, а также свидетельства людей, знакомых с этими планами.

Отмечается, что Санон — американец гаитянского происхождения — вел подготовку операции, находясь в американском штате Флорида. Там он активно вербовал людей, заявляя, что разрабатывает масштабный план по переустройству Гаити, в результате которого за счет вложений в объеме до $83 млрд республика должна выйти из бедности и обзавестись современной инфраструктурой. Непосредственной разработкой плана занимался 70-летний пенсионер, профессор Парнелл Дюверже, житель Флориды.

Санон выдавал себя за врача и священника одновременно, чтобы заключить успешную сделку с двумя местными бизнесменами, инвестором Вальтером Вейнтемильей и главой компании, представляющей услуги по обеспечению безопасности, Антонио Интриаго, о том, что они предоставят ему необходимые финансовые средства и организуют «частную охранную компанию», которая будет обеспечивать безопасность американца до тех пор, пока тот не займет пост президента Гаити. Речь шла о выделении в целом более $860 тыс., три четверти этой суммы покроет компания Вейнтемильи, а оставшуюся часть — фирма Интриаго.

Однако, как утверждают адвокаты компании Вейнтемильи, заявление которых есть в распоряжении The Washington Post, в ходе контактов Санона с бизнесменами «ни разу <…> не было упоминаний, обсуждений или намеков на заговор с целью убийства президента Моиза или же планов использовать силу, чтобы сменить руководство Гаити». По их заявлению, Санон лишь «выражал намерение мирным путем сменить руководство Гаити с целью улучшить условия жизни граждан Гаити».

По данным газеты, в контракте с фирмой Вейнтемильи, в котором компания Интриаго значилась как подрядчик и который так и не был подписан, нет никаких свидетельств наличия планов убийства Моиза.

Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.

Позднее власти республики сообщили о задержании подозреваемых в преступлении. По предварительным данным, нанесшем смертельные ранения отряд наемников состоял из 26 человек. Среди них были американцы гаитянского происхождения – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан. Они заявили, что были лишь переводчиками, а организатором покушения является некий иностранец по прозвищу «Майк».

Ранее официальный представитель Пентагона подполковник Кен Хоффман заявил, что задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза колумбийцы проходили подготовку в армии США.