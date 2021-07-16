Блинкен прокомментировал отставку ливанского премьера Саада Харири

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прокомментировал отставку премьер-министра Ливана Саада Харири после безуспешных попыток сформировать правительство страны, сообщает Reuters.

«Сегодняшнее объявление, что Саад Харири уходит в отставку с поста будущего премьер-министра, — еще одно разочаровывающее событие для ливанского народа. Исключительно важно, чтобы сейчас было сформировано правительство, намеренное и способное реализовать приоритетные реформы. Правительство также должно начать подготовку к парламентским выборам 2022 года, которые должны быть проведены вовремя, свободно и честно», — заявил Блинкен.

Ранее ливанская армия, для пополнения опустошенного бюджета, организовала экскурсии на вертолетах.

В Ливане с осени 2019 продолжается тяжелый финансовый и политический кризис, из-за неспособности справиться с которым в отставку подали уже два правительства. До сих пор, из-за отказа предыдущего премьер-министра Мустафы Адиба сформировать правительства, Ливан остается без компромиссного руководства.