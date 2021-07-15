Лукашенко назначил Лисовского заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил генерал-майора Виктора Лисовского заместителем начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора Виктора Лисовского заместителем начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, освободив его от должности начальника Военной академии Беларуси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент уже подписал соответствующий указ. От должности освобожден генерал-майор Сергей Куприк.

Ранее президент РФ Владимир Путин на переговорах, которые прошли 13 июля в Санкт-Петербурге, обсудил с главой Белоруссии Александром Лукашенко проблему увеличения присутствия сил НАТО на территории Украины.