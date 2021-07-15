В МИД обвинили США в попытках организовать цветную революцию на Кубе

США пытаются организовать на Кубе цветную революцию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Логика здесь проста. Она уже многократно апробировалась Вашингтоном в разных ситуациях, но все в одном и том же преломлении — инспирировании цветных революций по отношению к неугодным режимам», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сначала Вашингтон вводит санкции, а затем создает ухудшающие ситуацию проблемы, из-за чего в обществе провоцируется напряжение и растут оппозиционные настроения. Когда «накапливается критическая масса», виновным становится правительство.

«На него навешиваются ярлыки, всемерно дискредитируется его деятельность и тем самым ситуация подводится к слому», — отметила дипломат.

Она подчеркнул, что власти пытаются поддержать экономику и оказать помощь населению, но они обвиняются в сложившемся кризисе.

Ранее мэр Майами Фрэнсис Суарес призвал президента США Джо Байдена нанести удар по Кубе для свержения правительства страны.