МИД России: Москва призывает Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Кубы

Россия призывает США не вмешиваться во внутренние дела Кубы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщается на сайте ведомства.

«Мы призываем Вашингтон встать, наконец, на объективные позиции, избавиться от лицемерия, от «двойного дна» в политике. Дать кубинцам, их правительству и народу самим разобраться в происходящем и решить свою судьбу», — приводятся слова дипломата.

По словам Захаровой, от Соединенных Штатов и их союзников требуется только одно — не вмешиваться в дела суверенного государства. При этом она отметила, что если в Вашингтоне на самом деле беспокоятся о гуманитарной ситуации на Кубе и хотят чем-то помочь простым кубинцам, «то начинать надо с себя – с того, чтобы отменить блокаду, изначально отвергаемую всем мировым сообществом».

11 июля тысячи кубинцев вышли на улицы для участия в массовых мирных протестах против правительства. Люди участвовали в митингах в Гаване, Пальма-Сориано, Сантьяго-де-Кубе, Сан-Антонио-де-лос-Баньосе и других муниципалитетах.

В свою очередь, президент Кубы Мигель Диас-Канель обратился к нации, призвав коммунистов выходить на улицы для предотвращения возможных провокаций против властей. Он также заявил, что коммунисты готовы драться на улицах и умереть за революцию.

Ранее мэр Майами Фрэнсис Суарес заявлял, что бомбардировка Кубы армией США могла бы стать одним из многочисленных вариантов решения проблемы с «Островом свободы». По словам политика кубинского происхождения, если НАТО разбомбило Югославию, то США вполне могли бы «разобраться» с режимом коммунистов в сотне километров от Флориды. Сенатор США Линдси Грэм в свою очередь предложил ужесточить санкции против Кубы.