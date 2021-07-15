В Кремле заявили, что страны «нормандской четверки» поддерживают проведение саммита

В Кремле сообщили, что все участники «нормандской четверки», куда входят Россия, Украина, Франция, а также Германия, выступают за идею проведения саммита. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Тем не менее каких-либо договоренностей и решений, связанных со сроками саммита, нет.

«Вы знаете, что все участники «нормандской четверки» говорят в пользу такого саммита», — уточнил Дмитрий Песков.

По словам представителя президента России, в настоящий момент прикидок по срокам предполагаемой встречи нет.

«Нормандский формат» представляет собой переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Участниками в переговорах выступают Россия, Германия, Франция и Украина. Объединение так назвали в связи с местом проведения первой после начала кризиса на Украине встречи глав четырех государств. Переговоры организованы были 6 июня 2014 года в нормандском замке Шато де Бенувил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости оказывать давление на Россию, чтобы провести встречу лидеров «нормандской четверки».