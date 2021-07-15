В посольстве заявили, что отношения РФ и Китая «превосходят традиционные союзы»

Отношения между Россией и Китаем по своей прочности и эффективности превосходят традиционные союзы между странами. Об этом заявил старший советник посольства РФ в Китае Виталий Фадеев, передает ТАСС.

«Российско-китайские отношения превосходят традиционные военно-политические союзы по эффективности, по устойчивости с учетом той гибкости, которая позволяет поддерживать именно такой формат взаимоотношений», — сказал он.

Дипломат подчеркнул важность Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в развитии российско-китайских отношений, который был подписан 20 лет назад. Кроме того, он обратил внимание на то, что между странами ведется интенсивный политический диалог.

Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин и генсек ЦК КПК Си Цзиньпин часто общаются по закрытой видеосвязи.