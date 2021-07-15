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Верховная рада утвердила отставку Арсена Авакова

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Александр Максименко/РИА «Новости»

Парламент Украины уволил Арсена Авакова с должности главы МВД, которую он занимал с февраля 2014 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение на заседании в четверг, 15 июля поддержал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

13 июня стало известно, что глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке.

После этого президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатом на должность главы МВД Украины главу комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. В свою очередь, кандидат на пост главы МВД Украины назвал «большой жертвой» согласие сменить Авакова.

Арсен Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года и переназначен на должность 29 августа 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.

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