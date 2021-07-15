В Госдепе рассказали, о чем говорили Путин и Керри

Президент России Владимир Путин и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре подчеркнули важность совместной работы сторон над целым рядом климатических вопросов, сообщил Госдепартамент США.

«Керри подчеркнул, что Соединенные Штаты и Россия должны сыграть важную роль, в том числе в сокращении выбросов парниковых газов в это критическое десятилетие, стремясь к нулевым выбросам в долгосрочной перспективе, устраняя выбросы от угля,» — говорится в сообщении.

В ходе разговора стороны также обратились к решению проблем в Арктике, связанных с климатом.

Путин согласился с необходимостью удвоить международные усилия по борьбе с изменением климата и подтвердил намерение России сократить свои собственные выбросы, в том числе в лесном секторе, уточняет Госдепартамент.

Керри и Путин подчеркнули важность совместной работы «по целому ряду климатических вопросов», сообщило американское внешнеполитическое ведомство.

Накануне Путин провел телефонный разговор с Джоном Керри.

Ранее Керри посетил Москву, где провел переговоры по климату с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Глава МИД назвал визит американского представителя «весьма и весьма своевременным».