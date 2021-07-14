Россия и Белоруссия будут совместно противостоять санкциям Запада

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала о том, что в ходе встречи Лукашенко и Путина стороны обсуждали самые разные вопросы, в том числе совместный план противодействия западным санкциям, сообщает «БелТА».

«Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям», — сказала она.

Главы государств также обсуждали снятие имеющихся барьеров в сфере поставок белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок.

«Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций», — рассказала Эйсмонт.

13 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

В последний раз Путин и Лукашенко виделись 28 мая в Сочи. В ходе встречи в резиденции Бочаров Ручей лидеры обсуждали партнерство двух стран — в сфере торговли и экономики, энергетики и культурно-гуманитарные вопросы. Переговоры длились больше пяти часов.