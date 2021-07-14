В МИД РФ обратили внимание на противоречия политики Германии в Косово

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила противоречивые действия немецкой стороны в самопровозглашенном Косово. Об этом сообщается в Telegram-канале Захаровой.

«Журналисты немецкого издания Neues Deutschland обнаружили признаки легкого раздвоения личности у собственной власти», — пояснила она.

Как уточнила Захарова, на сайте МИД ФРГ в разделе рекомендаций при посещении иностранных государств написано о Косово: «Широко распространена организованная преступность. В Косово находятся в частных руках многие сотни тысяч единиц нелегального стрелкового оружия. Факторы, сдерживающие их применение, низки».

Она уверена, что это «абсолютно честное описание обстановки в криминальном регионе».

«Так нередко бывает, если при помощи западных покровителей сознательно и целенаправленно, без какой-либо правовой основы суверенные государства подвергаются насильственному расчленению», — добавила представитель российской дипмиссии.

В конце июня Захарова заявила, что западный проект «Косово» провалился. Она напомнила о том, что в 2013 году были согласованы «брюссельские договоренности».