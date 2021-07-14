Блинкен: США сами накажут хакеров в России, если Москва не будет этого делать

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на конференции в Вашингтоне, посвященной новым технологиям и вопросам безопасности, заявил, что США в состоянии самостоятельно привлечь к ответственности хакеров, базирующихся в России, если российское правительство не будет этим заниматься, сообщает ТАСС.

«В ходе нашего взаимодействия с Россией наш сигнал ясен: страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер. Если они этого не сделают, мы сделаем», — заявил Блинкен.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что если власти России не разберутся на территории своего государства с хакерами, угрожающими иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, американская сторона сама займется этим вопросом.

9 июля Белый дом сообщил, что Путин и Байден провели часовой телефонный разговор. В ходе разговора главы государств обсудили кибератаки с использованием программ-вымогателей.

По словам Байдена, в ходе разговора он дал президенту России понять, что Вашингтон ожидает от Москвы действий в связи с хакерскими атаками с использованием программ-вымогателей. При этом Байден сказал, что США не считают, что кибератаки спонсировались российским правительством.