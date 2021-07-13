Путин отреагировал на идею включить «Северный поток — 2» в переговоры по Донбассу

«Нормандский формат» переговоров является политической площадкой для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Так президент РФ Владимир Путин отреагировал в эфире телеканала «Россия 24» на заявление украинского коллеги Владимира Зеленского о необходимости обсуждения темы газового транзита на предстоящем саммите в нормандском формате.

«Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как «Северный поток», «Северный поток ‒ 2» либо транзит нашего газа через территорию Украины», - отметил президент.

Он подчеркнул, что Россия взяла на себя определённые обязательства в рамках этого контракта и будет их выполнять, «несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня».

Ранее Зеленский в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине заявил о необходимости обсуждать «Северный поток — 2» в «нормандском формате». По мнению Зеленского, строительство российского газопровода угрожает энергетической безопасности Украины.

При этом сообщалось, что Германия выдала все разрешения, которые необходимы для строительства российского газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.