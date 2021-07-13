В Верховной раде назвали причину отставки Авакова

Председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия полагает, что единственная причина отставки главы МВД Украины Арсена Авакова – его собственное желание. Об этом он сказал во время брифинга, сообщает РИА «Новости».

«Арсен Борисович сам же написал заявление. Неизвестные причины. Не было никаких сомнений, что будет мирный сценарий расхода... Ничего здесь революционного нет...», — сказал Арахамия.

По его словам, известие об отставке Авакова не было для него сюрпризом, он знал об этом заранее.

При этом председатель фракции уточнил, что его кандидатура на должность премьера не рассматривается, однако, возможно, Аваков займет в команде другую должность.

Ранее депутат Верховной рады Украины Денис Монастырский, который может сменить на посту главы МВД Арсена Авакова, назвал жертвой свое согласие стать министром внутренних дел.

13 июня стало известно, что глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке.