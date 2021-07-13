В Верховной раде назвали причину отставки Авакова

(function(){if(location.href.match(/(?:\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/)){var clearedUrl=location.href.replace(/(\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/,"$1").replace(/(\?|&)$/,"");$(window).on("load",function(){setTimeout(function(){history.replaceState(null,null,clearedUrl);},5000);})}})()(function(){var timer_interval=5*60*1000;function addQS(param){var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;url+=(qs?qs+'&':'?')+"updated";if(window.location.hash) url+=window.location.hash;return url;} var timer_id;var start_timer;document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(document.hidden){if(timer_id) clearTimeout(timer_id);start_timer=(new Date()).getTime();timer_id=setTimeout(function(){document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(!document.hidden){window['reloading_updated']=true;var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;if(qs.match(/\bupdated\b/)) window.location.reload(true);else window.location.replace(addQS('updated'));}});},timer_interval);}else{var cur_time=(new Date()).getTime();if(cur_time
news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Карен Шахназаров выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мужа Пугачевой 00:28
Горняки на Украине перекрыли трассу из-за долгов по зарплате 00:18
Российская фигуристка Туктамышева рассказала о своем главном страхе 00:17
Путин назвал самую опасную «мину» в Конституции СССР 00:01
РФС предложил убрать количественные ограничения на легионеров и ввести... 13.07.2021, 23:55
В Минздраве пояснили, как будет проходить углубленная диспансеризация... 13.07.2021, 23:55
Жителей Подмосковья экстренно предупредили о возможных пожарах 13.07.2021, 23:54
В Россельхознадзоре рассказали об уничтожающей урожаи ягод и плодов «бестии» 13.07.2021, 23:45
В Москве арестованы шестеро участников драки у метро «Кузьминки» 13.07.2021, 23:40
Хабиб: заставьте Макгрегора еще раз драться с Порье и прикончите наконец этого... 13.07.2021, 23:40

В Верховной раде назвали причину отставки Авакова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия полагает, что единственная причина отставки главы МВД Украины Арсена Авакова – его собственное желание. Об этом он сказал во время брифинга, сообщает РИА «Новости».

«Арсен Борисович сам же написал заявление. Неизвестные причины. Не было никаких сомнений, что будет мирный сценарий расхода... Ничего здесь революционного нет...», — сказал Арахамия.

По его словам, известие об отставке Авакова не было для него сюрпризом, он знал об этом заранее.

При этом председатель фракции уточнил, что его кандидатура на должность премьера не рассматривается, однако, возможно, Аваков займет в команде другую должность.

Ранее депутат Верховной рады Украины Денис Монастырский, который может сменить на посту главы МВД Арсена Авакова, назвал жертвой свое согласие стать министром внутренних дел.

13 июня стало известно, что глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Надежный и стабильный партнер»: как Белоруссия получила новый кредит от России
Переговоры Путина и Лукашенко завершились договоренностями о цене на газ на 2022 год
Глава МВД Украины Аваков подал в отставку. Зеленский уже нашел ему замену
Монастырский считает «самым трудным выбором в своей жизни» согласие сменить Авакова
«Размазали ковшом»: в Пензе снесли единственный в России деревянный планетарий
Активисты рассказали об уничтожении памятника культуры, спасти который просили Путина
Путин назвал самую опасную «мину» в Конституции СССР
Володин предложил судьям ЕСПЧ уйти в отставку
Жителей Подмосковья экстренно предупредили о возможных пожарах
В Москве арестованы шестеро участников драки у метро «Кузьминки»
Новости и материалы
Карен Шахназаров выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мужа Пугачевой
Горняки на Украине перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Российская фигуристка Туктамышева рассказала о своем главном страхе
РФС предложил убрать количественные ограничения на легионеров и ввести «налог на роскошь»
В Минздраве пояснили, как будет проходить углубленная диспансеризация переболевших COVID-19
В Россельхознадзоре рассказали об уничтожающей урожаи ягод и плодов «бестии»
Хабиб: заставьте Макгрегора еще раз драться с Порье и прикончите наконец этого чувака
Путин отреагировал на идею включить «Северный поток — 2» в переговоры по Донбассу
Байден вспомнил о своем разговоре с Путиным о выборах в США
Министр спорта МО: «Спутник V» – лучшая вакцина в мире, даже Путин выбрал препарат
Путин объяснил смысл Союзного государства России и Белоруссии
Активисты BLM устроили демонстрацию возле граффити с изображением футболиста Рашфорда
Госдеп США: у Вашингтона и Москвы есть сферы, где их интересы сходятся
Абрамович выделил 175 миллионов евро на покупку Холанда
В США заболеваемость коронавирусом выросла в два раза
Путин рассказал о проекте «анти-Россия»
Путин объяснил, зачем написал статью об Украине
Полиция Англии задержала подозреваемого в расистских оскорблениях в адрес Рашфорда
Все новости
«Окончательного решения нет»: РФС предложил четыре варианта реформ для РПЛ
РФС прокомментировал предлагаемые реформы в футболе
Прямо с грядки: как власти будут сбивать цены на «борщевой набор»
Правительство предложило разрешить фермерам торговать на территории хозяйства
Дубляж не нужен: как партия Зеленского сглаживает украинизацию
Партия «Слуга народа» внесла смягчающие поправки в закон о языке
Талибы* против Турции: начнется ли новая война в Афганистане
Эксперты оценили заявление «Талибана»* о борьбе с «турецкими оккупантами»
Ученые нашли связь между стриптиз-клубами и уровнем насилия
Исследование: стриптиз-клубы помогают снизить число сексуальных преступлений
«За месяц пять продаж»: почему забуксовала программа туристического кешбэка
Туроператоры сообщили о низких продажах по четвертому кешбэку
Французский автопром вложится в калужский завод
Завод Peugeot и Citroen в Калуге увеличит штат сотрудников
ЕСПЧ призвал РФ легализовать однополые браки. Москва против
Песков заявил, что Конституция России запрещает признавать однополые браки
«Ревакцинация необходима»: российские медики не согласились с ВОЗ
Заслуженный врач России отреагировал на призыв ВОЗ не ревакцинироваться
ГИБДД устроит засады на блогеров-лихачей в соцсетях
Нарушителей ПДД вычислят по видеороликам
«Космический джем» Леброна, «Пороховой коктейль» со звездой «Игры престолов», оживший Ван Гог
Что выходит в кино на этой неделе
Apple изменит дизайн iPad mini
СМИ: новый iPad mini выйдет осенью
СМИ сообщили о смерти бывшего мужа Пугачевой Александра Стефановича
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях