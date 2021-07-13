Путин рассказал о проекте «анти-Россия»

Проект «анти-Россия» начался еще в XVII-XVIII веках в Рече Посполитой, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, идеи такой политики в дальнейшем использовались для ослабления страны по принципу «разделяй и властвуй» польским национальным движением, а перед первой мировой — Австро-Венгрией.

«Зачем нужно потом большевикам подхватывать эту идею и реализовывать при строительстве единого государства – с исторической точки зрения не очень понятно», — отметил президент, добавляя, что в то время, возможно, в этом была определенная логика.

По его словам, это могло быть временное решение, которое потом сработало как «мина замедленного действия». В настоящее время «активная работа» в этом же направлении ведется на Украине, что «не вызывать у нас беспокойства».

«На Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но судя по всему им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы», — подчеркнул Путин.

Тех, кто выступает за улучшение отношений между странами, «несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены», считает Путин.

«Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет. Или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе <...> При этом органы власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции. То есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу», — резюмировал он.

Накануне он опубликовал статью об историческом единстве русских и украинцев. На публикацию президент Украины отреагировал отчасти с иронией, но признал, что полный текст пока не читал. В целом мнения на Украине разделились — пока Минкульт статью президента России критикует, некоторые депутаты Рады ее поддерживают.