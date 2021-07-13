Санкции против Белоруссии ввели еще пять стран

Пять государств, не входящих в ЕС, присоединились к принятым Евросоюзом санкциям против Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Страны — кандидаты [на вступление в ЕС] Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства европейской зоны свободной торговли — Исландия и Норвегия — присоединились к решению Европейского совета от 24 июня 2021 года о введении целевых экономических санкций в отношении Белоруссии», — говорится в заявлении.

Евросоюз, в свою очередь, поприветствовал это решение.

12 июля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Европейский союз ввести пятый пакет санкций против Белоруссии, обвинив Минск в доставке мигрантов в балтийскую республику. В свою очередь в Белоруссии заявили, что разработали пакет ответных мер – от дипломатических до экономических — на санкции ЕС.

24 июня Европейский союз официально объявил о введении секторальных экономических санкций против Белоруссии. Введение рестрикций связано с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета компании Ryanair 23 мая, а также задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

В частности, ЕС вводит запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения, а также ограничивает торговлю со страной нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачными изделиями.