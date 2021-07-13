В Верховной раде оценили статью Путина

Статья президента России Владимира Путина о единстве российского и украинского народов доказывает стремление Москвы дискредитировать Киев. Об этом заявила депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, статья стала «болезненным навязыванием собственной реальности целому государству», что является плохим сигналом для Украины.

Фриз выразила мнение, что Путин не желает признавать «волю и стремление» украинского народа, а также его способность изменять ход истории».

12 июля президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал общей бедой «стену», возникшую в последние годы между Россией и Украиной.