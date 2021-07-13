В Госдуме назвали два условия сотрудничества России и Украины в сфере энергетики

Российская сторона будет готова сесть за стол переговоров с Украиной только в случае отказа Киева от императивной риторики и наличия взаимовыгодного рыночного предложения от украинской стороны, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских.

Таким образом депутат прокомментировал требование главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, который заявил, что Украина должна получить 15-летний контракт, гарантированный европейскими банками и компаниями, что, по его словам, было бы компенсацией за запуск российского газопровода «Северный поток — 2».

«Разговаривать в таком тоне, требовать, наверно, не очень логично со стороны украинских чиновников: требовать что-то они могут только у своих подчиненных, но никак не от российской или европейской сторон. При таком подходе со словом «требовать» никто даже не сядет за стол переговоров», — рассказал парламентарий.

Депутат пояснил, что российская сторона не будет готова к сотрудничеству при наличии подобной императивной риторики со стороны Украины. По словам Ананских, для сотрудничества Москвы и Киева в сфере энергетики необходимо выполнение двух ключевых условий.

«Первое — это отказ от риторики требований, второе — это рыночное предложение по цене, которая будет интересна «Газпрому» для прокачки газа через Украину. Если условия будут рыночными и интересными для «Газпрома», то он будет готов сесть за стол переговоров. Пока этих двух пунктов не будет, ни о каком консенсусе, разговоре, совместном проекте речи идти не может», — отметил депутат.

Ранее Макогон выступил с требованием 15-летнего контракта с Россией на транзит газа.

«Очевидно, что водородные идеи не могут быть равноценной компенсацией. Это разные области сотрудничества с ЕС. Единственно приемлемый для нас вариант — новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров газа в год на следующие 15 лет», — заявил он.