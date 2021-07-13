Меркель: в Германии не будут вводить обязательную вакцинацию от коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в стране не рассматривается возможность введения обязательной вакцинации немцев от COVID-19. Об этом пишет Die Welt.

«Мы не собираемся идти по этому пути», — подчеркнула Меркель, комментируя введение обязательной вакцинации во Франции, о которой объявил Эммануэль Макрон.

Канцлер Германии отметила, что немецкое правительство будет продолжать придерживаться изначально поставленной стратегии – рекламировать пользу от общей вакцинации против COVID-19.

«Чем больше людей вакцинируются, тем свободнее мы станем. Вакцинация защищает не только вас, но и тех, кто вам близок, и кого вы любите», — подчеркнула Меркель.

Она также отметила, что не считает нужным вводить осенью новый локдаун на фоне четвертой волны распространения коронавируса, напомнив об обязательном соблюдении правил гигиены, своевременном тестировании граждан и ношении средств индивидуальной защиты.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об обязательной вакцинации населения страны. Начиная с 1 августа французы не смогут попасть в рестораны и торговые центры без справки о вакцинации.