Зеленский заявил о разных взглядах Германии и Украины по «Северному потоку — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остался доволен результатами встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский накануне в Берлине встретился с Меркель, стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительство «Северного потока — 2», а также проведение реформ и борьбу с коррупцией.

«Да, у нас разные взгляды касательно «Северного потока», но, тем не менее, я считаю, что мы привели много аргументов <…> Я рад, что нам удалось прийти после встречи к общему пониманию, что я приехал с решением вопросов безопасности и что каждый из вопросов, начиная вопросом Донбасса и заканчивая вопросом «Северного потока — 2» — это все часть сохранения безопасности в Европе. И, в первую очередь, это безопасность на Украине», — сказал он.

По его словам, встреча была неожиданно долгой, более четырех часов, и состояла из двух частей.

«Будет встреча канцлера с президентом (США Джо — примечание «Газеты.Ru») Байденом, и там будут обсуждать, что несет «Северный поток 2», что он принесет Европе и что он принесет отдельно Украине, и как гарантировать энергетическую безопасность Украине, и чтобы мы не теряли от этого потока, если он будет достроен и введен в эксплуатацию», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев должен иметь гарантии на 10-15 лет о «нормальном газоснабжении» после запуска «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.