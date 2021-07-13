Песков назвал темы переговоров Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал темы предстоящих переговоров лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге.

«Темы сегодня — это российско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество, реализация, обсуждение ранее данных президентом поручений, естественно, обмен мнениями по международным делам, обсуждение попыток коллективного запада раскачивать ситуацию в Белоруссии», — заявил Песков.

Он также отметил, что 14 июля Путин вернется из Петербурга в Москву и продолжит работу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

В последний раз Путин и Лукашенко виделись 28 мая в Сочи. В ходе встречи в резиденции Бочаров Ручей лидеры обсуждали партнерство двух стран — в сфере торговли и экономики, энергетики и культурно-гуманитарные вопросы. Переговоры длились больше пяти часов.