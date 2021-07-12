Путин заявил о готовности России обсуждать с Украиной самые сложные вопросы

Президент России Владимир Путин написал аналитическую статью «Об историческом единстве русских и украинцев», которая была опубликована на русском и украинском языках на сайте Кремля.

Статья посвящена различным аспектам русско-украинских отношений. Одной из затрагиваемых тем является сотрудничество между двумя странами.

«Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы. Но нам важно понимать, что партнёр отстаи­вает свои национальные инте­ресы, а не обслу­живает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами», — сказано в статье главы государства.

Путин также добавил, что Украина может быть по-настоящему суверенно «именно в партнерстве с Россией».

«Наши духов­ные, человеческие, цивилизационные связи форми­ровались столетиями, восходят к одним истокам, зака­лялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передается из поколения в поколение. Оно — в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих мил­лионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем много­кратно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ», — написал президент РФ.

О решении написать статью по русско-украинской тематике Владимир Путин объявил во время «Прямой линии», которая прошла 30 июня. Тогда он заявил, что надеется, что с ней ознакомятся граждане обеих стран.