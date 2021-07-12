Путин назвал общей бедой возникновение «стены» между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин назвал общей бедой «стену», возникшую в последние годы между Россией и Украиной. Об этом он написал в статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духов­ного прост­ранства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это, прежде всего, последствия наших собст­венных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целе­направ­ленной работы тех сил, которые всегда стремились к под­рыву нашего единства», — говорится в публикации.

Глава государства добавил, что силы, выступающие против единства России и Украины, используют известную формулу «разделяй и властвуй».

«Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверх­задача – разделить, а затем и стравить между собой части единого народа», — считает Путин.

Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины — формулировки не предполагают наличия в документе русского народа.