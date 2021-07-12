В Госдуме не исключили снятие санкций с «Талибана»** в долгосрочной перспективе

Снятие санкций с запрещенного в России радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России)* будет возможно только со временем, но «это время еще не пришло», заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Таким образом депутат прокомментировал слова представителя политического офиса движения в Дубае Сухейля Шахина, который рассказал о том, что «Талибан»* ведет с Россией переговоры по вопросу снятия санкций с организации.

Парламентарий напомнил, что «Талибан»* признан в России экстремистским, отметив, что «пока что мы не видим оснований для пересмотра этого решения».

«Возможно, со временем это решение [снятие санкций] и состоится, но, на мой взгляд, это время еще не пришло. Я думаю, что надо присмотреться, мы понимаем, что они хотят стать цивилизованной политической силой, но при этом слишком много крови на их руках. Насколько я понимаю, Россия еще не готова к принятию подобных решений», — добавил депутат.

Ранее Шахин призвал Россию снять санкции против движения.

«Мы просили их (российские власти — прим.) об исключении из санкционного списка (СБ ООН — прим.)», — сказал он.

«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России по решению Верховного суда от 14 февраля 2003 года. Решение было принято на основании материалов ФСБ по представлению Генпрокуратуры.