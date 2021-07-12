Белоруссия разработал пакет ответных мер на санкции Евросоюза

Белоруссия разработала пакет ответных мер – от дипломатических до экономических — на санкции Европейского союза. Об этом заявил посол республики в России Владимир Семашко, передает РИА «Новости».

«Проанализирована ситуация во всех отраслях, подпадающих под их действие, определены все риски, выработан пакет ответных мер на санкции, нам тоже есть чем ответить от дипломатических до экономических мер, но я пока не хотел бы здесь вдаваться в детали», — сказал дипломат.

По его словам, в настоящее время можно лишь примерно оценивать ущерб от санкций, точные цифры будут известны позже.

Семашко рассказал, что главная контрсанкция Белоруссии в ответ на экономическое давление — это отсутствие эффекта от санкций.

«А с течением времени, как показывает и белорусская, и мировая (не мы же одни жили и живем под санкциями) практика, ущерб будет постепенно и неуклонно уменьшаться», — выразил мнение посол.

Ранее сообщалось, что глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Европейский союз ввести пятый пакет санкций против Белоруссии, обвинив Минск в доставке мигрантов в балтийскую республику.