В Молдавии «Действие и солидарность» набирает 52,51%, обработано 99,5% протоколов

Пропрезидентская партия «Действие и солидарность» лидирует на досрочных парламентских выборах в Молдавии, набирая 52,51% голосов по результатам обработки 99,53% бюллетеней. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

По предварительным результатам, на втором месте — блок «Коммунисты и социалисты» (27,37% голосов). Также в парламент проходит партия «Шор» (5,78%).

Согласно избирательному законодательству страны, минимальный порог для прохождения в парламент для партий составляет 5%, для избирательного блока — 7%, а для независимых кандидатов — 2%.

11 июля в стране проходили досрочные парламентские выборы — всего в гонке приняли участие 20 партий, два блока и один независимый кандидат. Депутатов выбирали на четыре года. На момент закрытия участков явка превысила 48%, выборы признаны состоявшимися.