В МИД России считают актом цензуры заявление главы Бундестага о влиянии RT на немцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы Бундестага Вольфганга Шойбле, посчитавшего опасным влияние телеканала RT. Об этом сообщается в Telegram-канале Захаровой.

По ее словам, подобные заявления немецкой стороны можно считать «актом цензуры».

«Автогол года. Если политики хотят оградить граждан от СМИ по причине нежелательности изменения настроения, а не на основе закона, это акт цензуры и признание в симпатиях к пропаганде», — говорится в сообщении дипломата.

Захарова обратила внимание, что граждане с российскими корнями владеют русским языком и, не спрашивая разрешение Бундестага, сами смотрят телеканалы «влияющие, на их настроения».

Ранее в интервью немецкому таблоиду Bild am Sonntag Шойбле рассказал, что посредством RT Россия якобы пытается намеренно манипулировать немцами с русскими корнями. Согласно его утверждению, сотрудники холдинга не занимаются журналистикой.

«Здесь мы должны говорить с Россией очень серьезно», — заверял председатель бундестага.