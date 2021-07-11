Бывший госсекретарь США заявил, что Путин видит в Байдене слабость

Бывший госсекретарь США Майк Помпео рассказал, как он видит стратегию в борьбе с «российскими кибератаками».

По его словам, договоренности президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным в сфере киберпреступлений ни к чему не приведут.

Помпео считает, что президент России видит в Байдене слабость, когда тот призывает принять меры по предотвращению кибератак. Чтобы изменить это, Вашингтону необходимо дать понять Москве о возможных серьезных и быстрых последствиях.

«Единственное, что заставит его (Путина. — Прим. «Газеты.Ru») изменить свое поведение и заставит изменить поведение тех, кто замешан в хакерских атаках, — это то, что дорого обходится. Народ России должен увидеть боль, правительство России должно увидеть боль, это реальная цена вопроса. И у нас есть возможность это сделать», — заявил бывший госсекретарь США в эфире Fox News.

Ранее Байден заявил, что верит в возможность налаживания сотрудничества с Россией в вопросах кибербезопасности.