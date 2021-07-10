Посол России в США назвал американские санкции конфронтационным шагом

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что санкции Соединенных Штатов в отношении ряда российских компаний являются конфронтационным шагом. Его комментарий опубликован на странице российской дипмиссии в Facebook.

«Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа», — отметил Антонов.

Он подчеркнул, что решение Соединенных Штатов ввести ограничительные меры «в корне контрастирует» с заявлениями властей этой страны, в том числе во время российского-американского саммита в Женеве, «о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений».

По словам дипломата, американская сторона вновь не предоставила конкретики о том, какие нарушения были допущены. Посол указал, что она «использовала уже набившее оскомину «likely», говоря, что наши компании, вероятно, закупали в США электронные компоненты для неких российских военных программ».

Накануне стало известно, что Министерство торговли США внесло в черный список более 30 иностранных компаний, а также ряд связанных с ними физических лиц. В их числе — три юридических и три физических лица из России. В список, в частности, попали российские компании «Teson», группа компаний «Radiant Group of Companies» и «Trade Component». Как утверждают власти Соединенных Штатов, они включены в черный список из-за их попыток «закупить товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности и внешней политики США».