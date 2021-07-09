Байден верит в сотрудничество с Россией по вопросу кибератак

Президент США Джо Байден заявил, что верит в возможность налаживания сотрудничества между Вашингтоном и Москвой по кибербезопасности. Об этом он сообщил во время телефонного брифинга для журналистов, передает ТАСС.

«Я верю, что мы наладим сотрудничество», — сказал он.

Ранее Белый дом сообщил, что Путин и Байден провели часовой телефонный разговор. В ходе разговора главы государств обсудили кибератаки с использованием программ-вымогателей.

Американский лидер отметил, что его разговор с российским коллегой прошел хорошо. Он добавил, что настроен оптимистично после этого разговора.

По словам Байдена, в ходе разговора он дал президенту России понять, что Вашингтон ожидает от Москвы действий в связи с хакерскими атаками с использованием программ-вымогателей. При этом Байден сказал, что США не считают, что кибератаки спонсировались российским правительством.